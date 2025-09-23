Россиянам подсказали, какой тип батарей греет лучше всего

23 сентября 2025, 21:43

Специалист по стройматериалам Васильев: чугунные радиаторы медленно нагреваются

Фото: iStock/zvonko1959

Специалист по стройматериалам и руководитель компании «ГЛАВСНАБ» Фёдор Васильев обозначил ключевые моменты подбора радиаторов отопления для комфортного проживания зимой. Важнейшими характеристиками приборов он назвал теплоёмкость, теплопроводность и сопротивляемость коррозии.





Так, теплоёмкость показывает, насколько долго прибор удерживает тепло, а высокая теплопроводность обеспечивает быструю передачу тепла помещению, однако сам материал при этом быстрее остывает.



Классический выбор — чугунные радиаторы, известные надежностью и долголетием, но они склонны создавать шумы из-за отложений внутри системы.





«Однако при своей неубиваемости эти радиаторы медленно нагреваются и остывают, и при большом весе крепить их необходимо только на несущие стены. Стальные панельные радиаторы куда более современные и компактные. Нагрев у них происходит быстрее и гораздо лучше показатели теплоотдачи», — предупредил Васильев в беседе с RT.