Россиянам подсказали, какой тип батарей греет лучше всего
Специалист по стройматериалам Васильев: чугунные радиаторы медленно нагреваются
Специалист по стройматериалам и руководитель компании «ГЛАВСНАБ» Фёдор Васильев обозначил ключевые моменты подбора радиаторов отопления для комфортного проживания зимой. Важнейшими характеристиками приборов он назвал теплоёмкость, теплопроводность и сопротивляемость коррозии.
Так, теплоёмкость показывает, насколько долго прибор удерживает тепло, а высокая теплопроводность обеспечивает быструю передачу тепла помещению, однако сам материал при этом быстрее остывает.
Классический выбор — чугунные радиаторы, известные надежностью и долголетием, но они склонны создавать шумы из-за отложений внутри системы.
«Однако при своей неубиваемости эти радиаторы медленно нагреваются и остывают, и при большом весе крепить их необходимо только на несущие стены. Стальные панельные радиаторы куда более современные и компактные. Нагрев у них происходит быстрее и гораздо лучше показатели теплоотдачи», — предупредил Васильев в беседе с RT.
Он уточнил, что наиболее экономичными признаны алюминиевые радиаторы, отличающиеся хорошей передачей тепла, но подверженные влиянию коррозии и резким скачкам давления.
Новинкой рынка являются биметаллические изделия, совмещающие преимущества чугуна и алюминия, однако установка требует особого подхода и обходится дороже. Васильев обратил внимание на важность площади поверхности радиатора: ребристые варианты эффективнее передают тепло воздушному пространству комнаты.
По словам Васильева, расположение прибора тоже имеет значение: оптимальное размещение — горизонтальное, так как тёплый воздух движется вверх.
В зависимости от качества утепления помещения рекомендуется подбирать разные типы батарей: алюминиевые или стальные для современных и теплых жилищ, чугунные или биметаллические — для старых зданий с недостаточной изоляцией, заключил эксперт.