Россиянам рассказали, как можно похудеть с помощью мандаринов
Диетолог Соломатина: мандарины разгоняют метаболизм и помогают похудеть
Корейские ученые обнадежили тех, кто мечтает о легком способе похудения: экстракт недозрелых мандаринов может блокировать образование жировых клеток и ускорять расщепление жира. Но так ли это на самом деле?
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» заявила, что мандарины, действительно, способны подавлять активность генов, отвечающих за накопление жира. Однако обнадеживать себя не стоит.
«Флавоноиды, содержащиеся в недозрелых мандаринах, влияют на метаболизм. Они потенцируют фермент, который отвечает за окисление сахара, глюкозы и жира», — сказала она.
По словам эксперта, подобные механизмы действия есть и у других цитрусовых, например, у грейпфрута, который часто рекомендуют диетологи.
«Правда, не нужно обольщаться, что это прямо сейчас всем срочно нужно. Невозможно полностью разогнать мандаринами метаболизм. Если мы будем сильно и настойчиво это делать, то получим обратный эффект», — предупредила врач.
Она добавила, что действие цитрусовых может работать лишь как небольшая помощь в комплексе с другими мероприятиями: сбалансированным питанием и физической активностью. Надеяться только на мандарины в борьбе с лишним весом — ошибка.
«Стоит рассматривать цитрусовые как часть здорового рациона, а не как жиросжигающее средство. Ключ к успеху — не в поиске волшебного продукта, а в разумном и сбалансированном подходе», — заключила Соломатина.