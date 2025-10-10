Россиянам рассказали, как можно похудеть с помощью мандаринов

10 октября 2025, 11:23

Диетолог Соломатина: мандарины разгоняют метаболизм и помогают похудеть

Фото: iStock/Hurdogan Guvendiren

Корейские ученые обнадежили тех, кто мечтает о легком способе похудения: экстракт недозрелых мандаринов может блокировать образование жировых клеток и ускорять расщепление жира. Но так ли это на самом деле?





Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» заявила, что мандарины, действительно, способны подавлять активность генов, отвечающих за накопление жира. Однако обнадеживать себя не стоит.





«Флавоноиды, содержащиеся в недозрелых мандаринах, влияют на метаболизм. Они потенцируют фермент, который отвечает за окисление сахара, глюкозы и жира», — сказала она.

«Правда, не нужно обольщаться, что это прямо сейчас всем срочно нужно. Невозможно полностью разогнать мандаринами метаболизм. Если мы будем сильно и настойчиво это делать, то получим обратный эффект», — предупредила врач.

«Стоит рассматривать цитрусовые как часть здорового рациона, а не как жиросжигающее средство. Ключ к успеху — не в поиске волшебного продукта, а в разумном и сбалансированном подходе», — заключила Соломатина.