Россиянам рассказали об опасности бобовых продуктов

07 октября 2025, 13:51

Диетолог Королева: бобовые продукты не стоит есть людям с проблемами ЖКТ

Фото: iStock/7713Photography

Бобовые — ценный продукт, в котором содержится множество необходимых микроэлементов. Однако в употреблении такой еды нужно быть аккуратным.





Специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» обратила внимание на то, что некоторым группам людей стоит относиться к бобам, гороху и чечевице с особой осторожностью.





«Бобовые продукты не всем подходят, особенно людям, которые имеют уже поломки по работе поджелудочной железы и кишечника. Это достаточно сложный продукт для восприятия с такими нюансами по здоровью», — сказала она.

«Если есть индивидуальная непереносимость, то могут обостриться иммунные заболевания, текущие хронические процессы в организме, кожные проблемы, псориаз, экзема и прочее. Необходима диагностика, которая поможет составить список продуктов, которые ваш организм отторгает», — объяснила Королева.