Россиянам рассказали, как не получить внезапный штраф во дворе

05 августа 2025, 11:18

Автоюрист Рождественский: фиксирует нарушение во дворе камера или человек

оригинал Фото: istockphoto/Nenad Cavoski

В Подмосковье ужесточили ответственность за парковку во дворах. Минчистоты Московской области сообщает, что нарушителей парковки во дворах оштрафовали на 25 млн рублей с начала года. Такая эффективность стала возможна благодаря системе «Народный инспектор», реализованной в мобильном приложении «Добродел». Сервис позволяет любому жителю региона фиксировать нарушения правил благоустройства: парковку на газонах, блокировку контейнерных площадок или размещение автомобилей на детских территориях.





Автоюрист Вадим Рождественский в беседе с «Радио 1» напомнил, за что можно получить штраф по дворе.





За расположение транспортного средства на местах, не приспособленных для парковки, то есть в зоне действия запрещающих знаков. Рядом с домами есть разметка для спецтехники, пожарных машин, установлены знаки, на каком расстоянии запрещено парковаться. За нарушение возможны и штраф, и эвакуация, даже если водитель заедет одним колесом.

Заезд на газоны — даже заснеженные. Выпишут штраф за порчу газона.

«Если гражданин не согласен с вынесенным постановлением, в котором содержится состав административного правонарушения, то можно его обжаловать в порядке подчиненности вышестоящему должностному лицу или в суде», — подчеркнул юрист.