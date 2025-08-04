В Подмосковье объяснили запрет проникновения на энегообъекты

04 августа 2025, 14:34

оригинал Фото: istockphoto.com/BulentBARIS

Нелегальное проникновение на закрытые от посторонних объекты электроснабжения грозит нарушителю смертью. Возможны также аварии и пожары. Об этом предупредили в министерстве энергетики Московской области.





Россиян стали активно склонять к проникновению на энергообъекты и вмешательство в их работу. За это иногда предлагают деньги, а иногда действуют обманом, называя диверсию операцией полиции или ФСБ, от которой нельзя отказаться.





«В связи с этим настоятельно предупреждаем вас о недопустимости и крайней опасности таких действий. Любое вмешательство в работу энергетического оборудования незаконно и влечёт за собой тяжелейшие последствия, в том числе уголовную ответственность вплоть до наказания за особо тяжкие преступления», — говорится в сообщении.