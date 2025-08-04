В Подмосковье объяснили запрет проникновения на энегообъекты
Нелегальное проникновение на закрытые от посторонних объекты электроснабжения грозит нарушителю смертью. Возможны также аварии и пожары. Об этом предупредили в министерстве энергетики Московской области.
Россиян стали активно склонять к проникновению на энергообъекты и вмешательство в их работу. За это иногда предлагают деньги, а иногда действуют обманом, называя диверсию операцией полиции или ФСБ, от которой нельзя отказаться.
«В связи с этим настоятельно предупреждаем вас о недопустимости и крайней опасности таких действий. Любое вмешательство в работу энергетического оборудования незаконно и влечёт за собой тяжелейшие последствия, в том числе уголовную ответственность вплоть до наказания за особо тяжкие преступления», — говорится в сообщении.В число объектов электроэнергетики входят ЛЭП, трансформаторные подстанции, распределительные пункты и прочее оборудование. Смертельный удар током человек может получить, даже просто приблизившись к запретному объекту. Кроме того, нарушение работы энергооборудования чревато масштабными сбоями электроснабжения, возгораниями и нанесением вреда природе.
Жителей Подмосковья призывают также проявлять бдительность и сообщать в полицию о подозрительной активности в районах объектов энергетической инфраструктуры.