Мотоциклистам пригрозили штрафом за езду без шлема

23 июля 2025, 18:09

Автоюрист Воропаев: за езду без шлема мотоциклистам грозит штраф в 1500 рублей

Фото: istockphoto/olegkalina

Мотоциклистов будут штрафовать на 1500 рублей за езду без шлема.





Об этом в среду, 23 июля, пишет портал «Татар-информ» со ссылкой на автоюриста Льва Воропаева. Собеседник подчеркнул, что штраф предусмотрен только за отсутствие шлема. Таким образом владельцы железных коней могут спокойно передвигаться без защитного костюма.





«Согласно ПДД, на мотоциклисте должен быть установлен мотошлем. За передвижение без него водителя оштрафуют на 1,5 тыс. рублей по ст. 12.6 КоАП», — добавил Воропаев.

