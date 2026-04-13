Россиянам рассказали, как не попасться на уловки мошенников-репетиторов перед экзаменами в школах

13 апреля 2026, 19:01

Адвокат Пожарская: нельзя скидывать репетиторам личные данные

Каждую весну тысячи родителей переводят мошенникам деньги за «гарантированный успех на ЕГЭ», «секретные материалы ФИПИ» и «места на бюджете, которые бронируют за месяц до экзаменов». В ход идут паника, усталость и обещания чуда. Ни к чему хорошему это, как правило, не приводит, а вот последствия могут оказаться самыми неутешительными.





Заместитель руководителя проекта Народного Фронта «За права заемщиков», эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская в беседе с «Радио 1» предупредила, что попасться на уловки мошенников могут как дети, так и родители.





Правила безопасности от эксперта:

Готовиться заранее: подготовку к серьезным экзаменам нельзя откладывать на «потом» и надеяться на чудо-курсы за месяц до испытаний;

Не верьте предоплате: добросовестный репетитор не будет требовать деньги за занятия, которые ещё не провел;

«Все добросовестные репетиторы чаще всего пытаются выстроить свои взаимоотношения с учениками таким образом, что оплата происходит либо после каждого занятия, либо по итогам прохождения вообще всего курса», —дополнила эксперт.

Ищите на проверенных платформах: лучше выбирать преподавателя не в соцсетях или на сайтах объявлений, а на образовательных платформах, которые берут на себя труд верифицировать педагогов. Это дает определенные гарантии безопасности.

Никаких личных данных: не отправляйте сканы документов, пароли и коды из СМС незнакомцам, кем бы они ни представлялись.

«Ни в коем случае не отправлять никаких сведений о себе и своей семье незнакомым людям, даже если они предлагают оказание каких-то услуг на сервисах, которые не готовы подтвердить безопасность взаимоотношений. Спокойствие, время и здоровая критичность — ваши главные союзники в борьбе с мошенниками в сфере образования», — резюмировала Александра Пожарская.