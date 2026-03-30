Родители подольских выпускников сдали пробный ЕГЭ в рамках всероссийской акции

30 марта 2026, 09:51

В Подольске прошла ежегодная акция «Сдаем ЕГЭ вместе с родителями». Мероприятие, организованное комитетом по образованию, состоялось 27 марта и было приурочено к подготовке одиннадцатиклассников к государственным экзаменам, сообщает ​пресс-служба администрации городского округа.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Перед началом пробного тестирования перед собравшимися выступили заместитель председателя комитета по образованию Галина Алешина, директор школы и депутат окружного Совета Инна Горкавая. Они разъяснили регламент проведения акции и порядок действий на экзамене. Депутат Виктор Щукин пожелал родителям удачи, выразив надежду, что их дети смогут успешно поступить в выбранные вузы и в будущем вернуться работать на предприятия муниципалитета.Для взрослых организовали экскурсию по пункту проведения экзамена (ППЭ). Им продемонстрировали процедуру регистрации, работу зоны металлодетектора, расположение аудиторий и штаба. После инструктажа участники получили контрольно-измерительные материалы и выполнили задания, после чего разобрали решения с педагогами.Один из участников, Иван Шляхтин, чей сын в этом году сдает информатику, обществознание, русский язык и профильную математику, отметил высокий уровень организации: «Сейчас всё четко и продумано. Вопросов к организации нет, процесс полностью отлажен».Акция проводится в округе уже в 10-й раз. Основная цель мероприятия — снизить психологическое напряжение перед экзаменационной кампанией. Основной этап ЕГЭ в этом году начнется 1 июня и завершится 9 июля.