Мошенники в сети предлагают записать сообщения в поддержку героев СВО
Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России сообщило о новой схеме обмана в мессенджерах. Об этом пишет РИА Новости.
Злоумышленники просят записать голосовое сообщение «в поддержку героев СВО» и под этим предлогом отправляют фишинговую ссылку. Уведомления приходят от имени знакомых, чьи аккаунты уже захватили. После перехода человеку предлагают заполнить «регистрационную форму». Так аферисты получают логины, пароли и доступ к профилю.
В МВД пояснили, что схема бьет по доверию и эмоциям. Из-за этого люди не спешат перепроверять просьбу. Один переход может привести к краже учетных данных, потере аккаунта и более сложной атаке.
