Мошенники в сети предлагают записать сообщения в поддержку героев СВО

Фото: iStock/artoleshko

Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России сообщило о новой схеме обмана в мессенджерах. Об этом пишет РИА Новости.



Злоумышленники просят записать голосовое сообщение «‎в поддержку героев СВО»‎ и под этим предлогом отправляют фишинговую ссылку. Уведомления приходят от имени знакомых, чьи аккаунты уже захватили. После перехода человеку предлагают заполнить «‎регистрационную форму»‎. Так аферисты получают логины, пароли и доступ к профилю.

В МВД пояснили, что схема бьет по доверию и эмоциям. Из-за этого люди не спешат перепроверять просьбу. Один переход может привести к краже учетных данных, потере аккаунта и более сложной атаке.

Дарья Осипова

