Россиянам рассказали, как не потерять деньги при банковских вкладах

15 октября 2026, 17:01

Финансист Милова: к банковским НСЖ и ПДС нужно относиться осторожно

Фото: istockphoto/alexialex

Вклад — не единственный инструмент, который предлагают банки и финансовые организации. Под видом вклада могут продать накопительное страхование жизни, программу долгосрочных сбережений или инвестиционный продукт. Как не перепутать и не потерять деньги?





Начальник отдела финансовой грамотности Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Ольга Милова в беседе с «Радио 1» объяснила, что главное отличие вклада — гарантированная ставка и возможность забрать деньги без потерь. В других инструментах доходность только обещанная.





«Приведу прямую аналогию: пришёл, например, за батоном хлеба, а ушёл с батоном колбасы. Принёс домой не то, что хотел. Особую осторожность стоит проявлять с накопительным страхованием жизни (НСЖ) и программой долгосрочных сбережений (ПДС). Если раньше срока прервать договор, то человек получает выкупную сумму, которая значительно меньше той суммы, которую он внёс, а иной раз вообще равна нулю», — сказала она.

«Программа долгосрочных сбережений нацелена на то, чтобы мы копили в долгую. Она открывается на 15 лет. Если досрочно расторгаем без уважительных причин, то теряем суммы, которые вносили. Отличить вклад от не вклада возможно по названию договора. Поэтому стоит напрягаться и читать то, под чем ставите свою подпись», — резюмировала Милова.