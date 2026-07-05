Финансист спрогнозировала, когда рубль прекратит падение

05 июля 2026, 03:33

Финансист Фрумина: Доллар может подорожать до 82 рублей в ближайшие недели

Фото: iStock/blinow61

Курс рубля продолжает снижаться после периода избыточного укрепления, и дальнейшее ослабление до конца года не исключено. О том, на каком уровне наступит стабилизация, рассказала агентству «Прайм» заведующая кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.