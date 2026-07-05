Финансист спрогнозировала, когда рубль прекратит падение
Курс рубля продолжает снижаться после периода избыточного укрепления, и дальнейшее ослабление до конца года не исключено. О том, на каком уровне наступит стабилизация, рассказала агентству «Прайм» заведующая кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.
По оценке эксперта, нынешнее падение носит трендовый характер и не является краткосрочной коррекцией. На рубль давят макроэкономические и геополитические риски, при этом инвесторы предпочитают более надёжные валюты-убежища.
Есть вероятность, что доллар достигнет отметки 80–82 рубля, после чего наступит фаза стабилизации. Отмечается, что это может произойти в ближайшие недели. Впрочем, не факт, что ослабление прекратится — скорее, наступит переход к равновесным значениям. Дальнейшая динамика будет зависеть от нефтяных цен, геополитической ситуации и решений Центробанка по ключевой ставке.
Ранее «Радио 1» передавало, что в июне 2026 года курс рубля по отношению к доллару США снизился почти на 10%. По информации Банка России, на начало месяца американская валюта стоила 71,5 рубля, а к концу июня выросла до 78,3 рубля.
Читайте также: