Финансист объяснил правила подачи заявления на пособие по уходу за ребёнком
Россиянам необходимо продлевать единое пособие на детей до 17 лет, а делать это нужно раз в год. Об этом РИА Новости рассказал доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Право на выплату имеют беременные женщины, вставшие на учёт до 12 недель, а также семьи с детьми до 17 лет. Оно действует в том случае, если их среднедушевой доход не превышает региональный прожиточный минимум.
Как пояснил эксперт, пособие назначают на 12 месяцев, после чего требуется подать новое заявление. Чтобы не допустить перерыва в выплатах, оптимально оформить продление в последнем месяце действующего периода.
Балынин обратил внимание, что при обращении позже этого срока пособие начнут выплачивать только с месяца подачи заявления. При этом компенсации за упущенные периоды не предусмотрено.
Специалист добавил, что сейчас большинство данных поступает в Социальный фонд в автоматическом режиме. Гражданам нужно самостоятельно подтверждать лишь те сведения, которые отсутствуют в государственных информационных базах.
Читайте также: