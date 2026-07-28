Финансист объяснил правила подачи заявления на пособие по уходу за ребёнком

28 июля 2026, 04:51

Финансист Балынин посоветовал заранее продлевать единое пособие на детей

Фото: iStock/Kaan Sezer

Россиянам необходимо продлевать единое пособие на детей до 17 лет, а делать это нужно раз в год. Об этом РИА Новости рассказал доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.