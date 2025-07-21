Россиянам рассказали, как не потратить все деньги в отпуске
Финансист Набатова: чтобы не потратить все деньги в отпуске, нужно планировать
Лето — это сезон отпусков. Многие россияне целый год ждали и копили на долгожданную поездку. Но как не выйти на рамки своего бюджета во время отдыха?
Финансовый эксперт, руководитель школы финансовой грамотности «Smart step» Анна Набатова в беседе с «Радио 1» заявила, что рациональное накопление на отпуск с учетом всех развлекательных программ подразумевает опустошение копилки, потому что это инвестиция в себя, в свое состояние на будущий рабочий год.
«Другое дело, если вы потратили на отпуск деньги, которые копили на черный день или держали как подушку безопасности. Это будет не рационально и неправильно», — пояснила она.
По ее словам, чтобы не остаться с нулевым балансом на карточке, необходимо планировать свой отпуск за год, расписывая, что вы хотите получить от этого отдыха и куда будете тратить деньги.
«Вы выделяете условия и цели, расписываете расходы — это позволит отделить главное от несущественного, соответственно, снизит количество затрат на посторонние вещи. Сначала накопите на обязательные расходы (путевка, проживание), а потом можно начать копить на переменные расходы (экскурсии, еда, шопинг, транспорт). 10-15% от общей стоимости обязательно закладывайте на непредвиденные обстоятельства. И деньги лучше держать на накопительном счете, где еще и процент прибавляется», — посоветовала эксперт.
Она добавила, что в отпуске есть так называемые «ловушки»: поездки на такси, дорогие рестораны, памятные аксессуары. Если к этому подходить с умом, то можно тоже все верно рассчитать и не страдать от нехватки финансов.