Россиянам рассказали, как не потратить все деньги в отпуске

21 июля 2025, 18:43

Финансист Набатова: чтобы не потратить все деньги в отпуске, нужно планировать

Фото: iStock/kwanchaichaiudom

Лето — это сезон отпусков. Многие россияне целый год ждали и копили на долгожданную поездку. Но как не выйти на рамки своего бюджета во время отдыха?





Финансовый эксперт, руководитель школы финансовой грамотности «Smart step» Анна Набатова в беседе с «Радио 1» заявила, что рациональное накопление на отпуск с учетом всех развлекательных программ подразумевает опустошение копилки, потому что это инвестиция в себя, в свое состояние на будущий рабочий год.





«Другое дело, если вы потратили на отпуск деньги, которые копили на черный день или держали как подушку безопасности. Это будет не рационально и неправильно», — пояснила она.

«Вы выделяете условия и цели, расписываете расходы — это позволит отделить главное от несущественного, соответственно, снизит количество затрат на посторонние вещи. Сначала накопите на обязательные расходы (путевка, проживание), а потом можно начать копить на переменные расходы (экскурсии, еда, шопинг, транспорт). 10-15% от общей стоимости обязательно закладывайте на непредвиденные обстоятельства. И деньги лучше держать на накопительном счете, где еще и процент прибавляется», — посоветовала эксперт.