В Анапе туристы продолжают купаться в море, несмотря на запрет властей

18 июля 2025, 15:32

АТОР: На пляжах Анапы чистый песок и нет мазута

Фото: iStock/Marina Denisenko

Туристы массово отдыхают на пляжах Анапы и купаются в море, несмотря на запрет Роспотребнадзора. Тем не менее людей на курорте в этом году значительно меньше, чем годом ранее. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.





По данным АТОР, на центральном пляже Анапы чистейший песок и нет следов мазута.





«Валы есть, правда, уже без сеток и изрядно оплывшие. Летом, на центральном пляже в этом году огромное количество зеленых водорослей. Лежаков и павильонов на центральном пляже нет. Тем не менее, люди тут загорают и купаются. Но, конечно, по сравнению с прошлым годом, когда здесь яблоку было негде упасть, отдыхающих в десятки раз меньше», — рассказали в АТОР.

«В Сочи в воскресенье ожидаются дожди. И не нужно там рассчитывать на очень высокую температуру. Если в Анапе может быть повыше — около +30 °C, то в Сочи будет порядка +28 °C», — рассказал синоптик в беседе с RT.