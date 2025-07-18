В Анапе туристы продолжают купаться в море, несмотря на запрет властей
АТОР: На пляжах Анапы чистый песок и нет мазута
Туристы массово отдыхают на пляжах Анапы и купаются в море, несмотря на запрет Роспотребнадзора. Тем не менее людей на курорте в этом году значительно меньше, чем годом ранее. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.
По данным АТОР, на центральном пляже Анапы чистейший песок и нет следов мазута.
«Валы есть, правда, уже без сеток и изрядно оплывшие. Летом, на центральном пляже в этом году огромное количество зеленых водорослей. Лежаков и павильонов на центральном пляже нет. Тем не менее, люди тут загорают и купаются. Но, конечно, по сравнению с прошлым годом, когда здесь яблоку было негде упасть, отдыхающих в десятки раз меньше», — рассказали в АТОР.
Отмечается, что на набережной у центрального пляжа Анапы кафе не работают, а в столовых почти никого нет. Туристов в Анапе стало меньше, а санатории и пансионаты зазывают их в бассейны.
Тем временем, по прогнозу руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, на курортах Краснодарского края в ближайшее время ожидаются дожди.
«В Сочи в воскресенье ожидаются дожди. И не нужно там рассчитывать на очень высокую температуру. Если в Анапе может быть повыше — около +30 °C, то в Сочи будет порядка +28 °C», — рассказал синоптик в беседе с RT.
При этом вода прогреется до +23...+24 °C.
А вот в Крыму дождей не будет. В Феодосии, Ялте и Евпатории ожидается температура в пределах +30 °C.