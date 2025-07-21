Стало известно, даже холодный кофе в жару усиливает потоотделение

21 июля 2025, 14:11

Врач Хайкина: даже холодный кофе в жару приводит к усилению потоотделения

Фото: iStock/Svetlana_nsk

В жаркую погоду горячий и холодный кофе усиливает потоотделение. О причинах рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина





По словам эксперта, все дело в составе напитка.





«Кофеин — главный действующий компонент кофе — стимулирует нервную систему, повышает частоту сердечных сокращений, усиливает приток крови к коже и повышает внутреннюю температуру тела. Организм, чувствуя этот перегрев, включает защитную реакцию: усиливает потоотделение, чтобы охладиться», — рассказала Хайкина «Газете.Ru».

«Матча богат полезными веществами. Например, он содержит катехины — природные антиоксиданты, защищающие клетки организма от окислительных процессов, которые, в свою очередь, могут приводить к заболеваниям сердца», — уточнила специалист.