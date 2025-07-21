Стало известно, даже холодный кофе в жару усиливает потоотделение
Врач Хайкина: даже холодный кофе в жару приводит к усилению потоотделения
В жаркую погоду горячий и холодный кофе усиливает потоотделение. О причинах рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина
По словам эксперта, все дело в составе напитка.
«Кофеин — главный действующий компонент кофе — стимулирует нервную систему, повышает частоту сердечных сокращений, усиливает приток крови к коже и повышает внутреннюю температуру тела. Организм, чувствуя этот перегрев, включает защитную реакцию: усиливает потоотделение, чтобы охладиться», — рассказала Хайкина «Газете.Ru».Она также добавила, что кофеин активирует выработку адреналина, в тот момент ускоряется дыхание, повышается давление и запускается обмен веществ. В прохладное время это может взбодрить, но в жару организм работает на пределе, и такая встряска, наоборот, вызовет состояние разбитости.
Кроме того, Хайкина напомнила, что кофе является диуретиком и способствует более быстрому выведению жидкости из организма. В условиях жаркой можно заработать обезвоживание, если не восполнять регулярно потерю воды.
В свою очередь врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Елена Чуракина в беседе с RT рассказала о пользе зеленого чая матча.
«Матча богат полезными веществами. Например, он содержит катехины — природные антиоксиданты, защищающие клетки организма от окислительных процессов, которые, в свою очередь, могут приводить к заболеваниям сердца», — уточнила специалист.
Чуракина отметила, что матча содержит L-теанин, благодаря которому улучшается память и увеличивается концентрация внимания. Кроме того, в этом сорте чая есть витамины А, С и К, а также калий и кальций. Они благотворно влияют на работу иммунной, нервной и костной систем.