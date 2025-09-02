Россиянам рассказали, как отличить любовь от созависимости

02 сентября 2025, 11:54

Психолог Русинова: зрелые и осознанные люди способны на любовь

Фото: istockphoto/teksomolika

В современном мире встретить свою половинку все сложнее. Существует ли влюбленность с первого взгляда, и как понять, что ты готов любить?





Семейный психолог Елена Русинова в беседе с «Радио 1» заявила, что, влюбленности, возможно, вообще не существует, а есть любовь.





«Любовь — это очень зрелое чувство, которое способны чувствовать осознанные люди. Они себя понимают и принимают. Все остальное можно назвать созависимостью, когда человек находит кого-то похожего на своих маму или папу, которые удовлетворяли его детские потребности», — сказала она.

«Это есть зависимость. Но такие отношения быстро превращаются в страдания и долго не продолжаются», — заключила Русинова.