Психолог Лыков: адаптировать первоклассника к школе помогут специальные игры
Психологическая готовность первоклассника к школе является важной составляющей его будущих успехов и общего отношения к учёбе. О том, как помочь ребёнку перейти на новую ступень взросления, в которой будут уроки, задания, учителя и одноклассники, рассказал психолог Учебного центра НИКИ детства Евгений Лыков.
Он отметил, что ключевыми составляющими готовности к школе являются когнитивная — то есть наличие базовых знаний, эмоционально-волевая — способность управлять своими эмоциями и доводить задания до конца и социальная — умение взаимодействовать со взрослыми и с ровесниками.
«Именно эмоционально-волевая и социальная готовность говорят об успешной адаптации к школе. И взрослые могут помочь ребёнку развить и укрепить эти сферы. Например, можно поиграть со своим ребёнком в игру ««Ты ученик, а я учитель». Это снизит страхи перед новым», — сказал Евгений Лыков.Для «прокачки» эмоционально-волевой сферы тоже можно использовать игры. Подойдут те, которые будут тренировать усидчивость и саморегуляцию.
«Можно играть с детьми в лото, мемо, «угадай кто» – все это отличная тренировка самоконтроля. И включайте ежедневные повторяющиеся ритуалы, они дают ребенку ощущение предсказуемости и безопасности. Полезно будет также обсуждать эмоции, называя их. Например, сказать ребёнку: «Ты волнуешься, потому что не знаешь, как всё будет? Это нормально», — пояснил психолог.Эксперт также подчеркнул, что родители, которые уделяли много времени подготовке ребёнка, всё равно могут столкнуться с его тревогами и капризами. Не стоит остро реагировать — это естественная реакция на стресс. Главное, не обесценивать чувства ребёнка, быть рядом и сохранять рутину.