Психолог Лыков: адаптировать первоклассника к школе помогут специальные игры

01 сентября 2025, 13:35

оригинал Фото: istockphoto.com/evgenyatamanenko

Психологическая готовность первоклассника к школе является важной составляющей его будущих успехов и общего отношения к учёбе. О том, как помочь ребёнку перейти на новую ступень взросления, в которой будут уроки, задания, учителя и одноклассники, рассказал психолог Учебного центра НИКИ детства Евгений Лыков.





Он отметил, что ключевыми составляющими готовности к школе являются когнитивная — то есть наличие базовых знаний, эмоционально-волевая — способность управлять своими эмоциями и доводить задания до конца и социальная — умение взаимодействовать со взрослыми и с ровесниками.





«Именно эмоционально-волевая и социальная готовность говорят об успешной адаптации к школе. И взрослые могут помочь ребёнку развить и укрепить эти сферы. Например, можно поиграть со своим ребёнком в игру ««Ты ученик, а я учитель». Это снизит страхи перед новым», — сказал Евгений Лыков.

«Можно играть с детьми в лото, мемо, «угадай кто» – все это отличная тренировка самоконтроля. И включайте ежедневные повторяющиеся ритуалы, они дают ребенку ощущение предсказуемости и безопасности. Полезно будет также обсуждать эмоции, называя их. Например, сказать ребёнку: «Ты волнуешься, потому что не знаешь, как всё будет? Это нормально», — пояснил психолог.