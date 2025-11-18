Россиянам рассказали, как получить перерасчет за отопление в случае низкой температуры в квартире

18 ноября 2025, 18:14

Эксперт ЖКХ Попов: за холод в квартире нужно просить перерасчёт

Фото: iStock/PIKSEL

С наступлением холодов тема отопления в квартирах становится особенно актуальной. Что делать, если вместо уюта вы чувствуете холод, а счетчики за отопление продолжают накручивать суммы? Жильцы многоквартирных домов имеют право на перерасчет платежей за отопление в случае низкой температуры в квартире.





Член Координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области, руководитель муниципального отделения в Городском округе Балашиха Пётр Попов в беседе с «Радио 1» рассказал, как получить перерасчет за отопление и дал инструкцию.







Знайте норму: убедитесь, что температура в вашей квартире действительно не соответствует установленным стандартам.

«Согласно действующему законодательству, температура должна быть не меньше 18 градусов, а в угловых квартирах — не ниже 20 градусов. Мы говорим про Подмосковье. Если вам субъективно кажется, что холодно, и вы не можете ходить по квартире в футболке — это уже веский повод для проверки», — пояснил он.

Обращайтесь в управляющую компанию: сделать это можно по телефону, через единую диспетчерскую службу или лично.

«По закону, на устранение неисправности управляющей компании отводится один день, а в сложных случаях — до семи дней», — уточнил эксперт.

Фиксируйте проблему письменно: нужно составить акт в простой письменной форме и послать в управляющую организацию всеми удобными способами.

«У нас есть "Госуслуги.Дом", "Госуслуги", "Добродел" — через эти платформы можно отправить», — сказал Павел.

«Не миритесь с холодом, отстаивайте свое право на тепло и комфорт в собственной квартире», — резюмировал он.