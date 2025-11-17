В Госдуме хотят ограничить первоначальный взнос по ипотеке
Депутат Аксененко предложил закрепить минимальный взнос по ипотеке на уровне 20%
Стоит законодательно закрепить размер первоначального взноса по ипотеке на уровне не выше 20%. Так считает зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.
Он отметил, что первоначальный взнос является очень большим и недоступным для многих россиян.
«Как минимум по льготным программам должен быть законодательно закреплен максимальный порог первоначалки на уровне не выше 20%. Сейчас же во многих банках он в рекламе стартует от 20%, а по факту может доходить до 50%», — сказал Аксененко «Газете.Ru».
По его словам, при стоимости квартиры в шесть млн и невысоких зарплатах в регионах РФ людям негде взять три млн только на первый взнос, необходимый для вхождения в программу.
Аксененко подчеркнул, что уровень первоначального взноса особенно важно зафиксировать в условиях возможного принятия решения о повышении процента по льготным программам.
При этом лидер «Справедливой России» Сергей Миронов рассказал «Известиям», что партия предложила частично погашать ипотеку при рождении детей.
«Мы давно предлагаем частично погашать ипотеку при рождении детей. При появлении первого ребенка государство погашает 500 тыс. рублей кредита, второго — 600 тыс., третьего — 700 тыс. рублей. В итоге многодетная семья может в сумме получить 1,8 млн рублей, а не 450 тыс., как сейчас», — уточнил депутат.
Он также добавил, что предлагалось и расширение семейной ипотеки на покупку вторичного жилья, которое является более доступным, чем на первичном рынке недвижимости.