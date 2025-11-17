В Госдуме хотят ограничить первоначальный взнос по ипотеке

17 ноября 2025, 16:14

Депутат Аксененко предложил закрепить минимальный взнос по ипотеке на уровне 20%

Фото: iStock/Evkaz

Стоит законодательно закрепить размер первоначального взноса по ипотеке на уровне не выше 20%. Так считает зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.





Он отметил, что первоначальный взнос является очень большим и недоступным для многих россиян.





«Как минимум по льготным программам должен быть законодательно закреплен максимальный порог первоначалки на уровне не выше 20%. Сейчас же во многих банках он в рекламе стартует от 20%, а по факту может доходить до 50%», — сказал Аксененко «Газете.Ru».

«Мы давно предлагаем частично погашать ипотеку при рождении детей. При появлении первого ребенка государство погашает 500 тыс. рублей кредита, второго — 600 тыс., третьего — 700 тыс. рублей. В итоге многодетная семья может в сумме получить 1,8 млн рублей, а не 450 тыс., как сейчас», — уточнил депутат.