C российской актрисы попытались взыскать долги по ЖКХ

17 ноября 2025, 08:49

Фонд капремонта пытался через суд взыскать долг по ЖКХ с актрисы Ольги Арнтгольц

Фото: iStock/simpson33

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы подал иск к актрисе Ольге Арнтгольц, требуя взыскать плату за коммунальные услуги. Об этом пишет РИА Новости.