C российской актрисы попытались взыскать долги по ЖКХ
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы подал иск к актрисе Ольге Арнтгольц, требуя взыскать плату за коммунальные услуги. Об этом пишет РИА Новости.
Однако суд не принял заявление к производству, как сообщают источники агентства.
Судебные материалы не раскрывают причины отказа. Фонд требовал компенсацию за жилую площадь, а также за тепло и электроэнергию. Сумма иска осталась неизвестной.
Ольга Альбертовна Арнтгольц — актриса, представительница творческой династии. Благодаря своему обаянию и трудолюбию ей удалось попасть в число самых востребованных российских исполнительниц современности. При этом белокурая красавица всегда подчеркивает, что семья для нее на первом месте.
Читайте также: