Мошенники выманили у 80-летней жительницы Химок 800 тысяч рублей
80-летняя жительница подмосковных Химок стала жертвой телефонных мошенников. Они заставили её отдать 800 тысяч рублей. Полицейским удалось задержать курьера преступников. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.
Пенсионерка рассказала, что ей начали звонить незнакомцы, представлявшиеся представителями правоохранительных органов и Росфинмониторинга. Они убедили пожилую женщину, что для защиты её сбережений от злоумышленников деньги нужно снять со счёта и передать «инкассатору» для экспертизы.
«Пенсионерка выполнила требования звонящих, а потом поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — говорится в сообщении.В результате проведённого расследования полицейские задержали посыльного мошенников. Им оказался 26-летний житель Ставропольского края. До суда мужчину оставили под стражей.