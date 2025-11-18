Мошенники выманили у 80-летней жительницы Химок 800 тысяч рублей

18 ноября 2025, 16:28

оригинал Фото: istockphoto.com/PIKSEL

80-летняя жительница подмосковных Химок стала жертвой телефонных мошенников. Они заставили её отдать 800 тысяч рублей. Полицейским удалось задержать курьера преступников. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.





Пенсионерка рассказала, что ей начали звонить незнакомцы, представлявшиеся представителями правоохранительных органов и Росфинмониторинга. Они убедили пожилую женщину, что для защиты её сбережений от злоумышленников деньги нужно снять со счёта и передать «инкассатору» для экспертизы.





«Пенсионерка выполнила требования звонящих, а потом поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — говорится в сообщении.