Новые ограничения для дачников ввели в России

01 сентября 2025, 11:06

Дачники не могут разделять дома и продавать землю отдельно от дачи

Фото: istockphoto/VvoeVale

Владельцам дачных участков запретят отделять землю от построек и разделять дома между несколькими собственниками — соответствующий закон опубликован на официальном портале правовой информации. Ограничение распространяется на жилые и садовые дома, гаражи и прочие хозяйственные постройки.