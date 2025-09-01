Новые ограничения для дачников ввели в России
Владельцам дачных участков запретят отделять землю от построек и разделять дома между несколькими собственниками — соответствующий закон опубликован на официальном портале правовой информации. Ограничение распространяется на жилые и садовые дома, гаражи и прочие хозяйственные постройки.
Закон также вводит запреты на создание садовых участков на землях сельскохозяйственного назначения и в зонах, где садоводство и огородничество для собственных нужд не допускаются. При этом уточняются определения «садовый земельный участок», «хозяйственные постройки», «имущество общего пользования» и «взносы», а также четко разграничиваются понятия коллективного и индивидуального садоводства и огородничества. Норма вступает в силу с 1 сентября.
На территории садовых товариществ запрещается предпринимательская деятельность: нельзя возводить коммерческие объекты (бани, хостелы, кафе и т. п.), оказывать платные услуги (например, парикмахерские или массаж), организовывать производство с последующей продажей продукции (тепличные комплексы, питомники), использовать участки под склады и хранение товаров для реализации.
Оставляется разрешение на выращивание овощей, фруктов и содержание птицы при условии, что это делается для личных нужд и не причиняет неудобств соседям. За нарушение новых правил предусмотрены штрафы: для физических лиц — от 10 000 рублей, для юридических лиц — от 100 000 рублей.
