Дачникам рассказали, что нужно сделать на участке осенью

17 сентября 2025, 20:09

Депутат Чаплин: осенью важно привести сад в порядок

Фото: iStock/egorodet

Осенью важно подготовить дачный участок и растения к зимовке и обеспечить безопасность загородного имущества. Об этом рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.





По его словам, сначала необходимо привести в порядок сад: пролить кусты и деревья, чтобы их корневая система смогла пережить морозы, защитить стволы от грызунов и солнечных ожогов, а также утилизировать растительные остатки.





«Мы настоятельно не рекомендуем дачникам сжигать сухую листву и ветки на кострах. Это не только опасно с точки зрения пожарной безопасности, но и наносит вред окружающей среде. Гораздо эффективнее и экологичнее организовать на участке компостную яму или использовать специальные измельчители», — отметил Чаплин в разговоре с RT.

«Для этого можно использовать любой фунгицид, предназначенный для обеззараживания почвы. Либо подойдут препараты на основе йода, но после них теплица обязательно должна проветриваться трое суток, чтобы вредные для человека пары ушли», — посоветовала Воронова.