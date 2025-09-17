Дачникам рассказали, что нужно сделать на участке осенью
Депутат Чаплин: осенью важно привести сад в порядок
Осенью важно подготовить дачный участок и растения к зимовке и обеспечить безопасность загородного имущества. Об этом рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
По его словам, сначала необходимо привести в порядок сад: пролить кусты и деревья, чтобы их корневая система смогла пережить морозы, защитить стволы от грызунов и солнечных ожогов, а также утилизировать растительные остатки.
«Мы настоятельно не рекомендуем дачникам сжигать сухую листву и ветки на кострах. Это не только опасно с точки зрения пожарной безопасности, но и наносит вред окружающей среде. Гораздо эффективнее и экологичнее организовать на участке компостную яму или использовать специальные измельчители», — отметил Чаплин в разговоре с RT.
Он добавил, что это сырьё станет отличным удобрением для будущих посадок.
Кроме того, Чаплин призвал не забывать сливать воду из системы полива и наружных водопроводных кранов.
В свою очередь эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала «Москве 24», что осенью после уборки урожая необходимо навести порядок в теплице и тщательно помыть ее дезинфицирующими средствами.
«Для этого можно использовать любой фунгицид, предназначенный для обеззараживания почвы. Либо подойдут препараты на основе йода, но после них теплица обязательно должна проветриваться трое суток, чтобы вредные для человека пары ушли», — посоветовала Воронова.
Эксперт добавила, что теплицу можно тщательно промыть крепким раствором темного хозяйственного мыла.
Почву стоит обработать удобрениями с пометкой «осенние» на упаковке, но можно использовать и обычный компост, заключила Воронова.