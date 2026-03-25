Россиянам рассказали, как правильно собирать березовый сок

25 марта 2026, 10:58

Эколог Пальчиков: после сбора сока березу нужно обработать

Начало весны у россиян ассоциируется со сбором березового сока. Этот сезон длится, как правило, до середины апреля. Как правильно собирать сок березы, в чем его польза и в каких случаях следует проявить осторожность?





Председатель сертификационной комиссии программы «Деревья — памятники живой природы», кандидат сельскохозяйственных наук Сергей Пальчиков в беседе с «Радио 1» заявил, что многие считают ответственность за сбор сока мифом, однако случаи штрафов фиксируются регулярно, и сумма зависит от того, где именно было сломано или просверлено дерево.





«Если у нас повреждаются зелёные насаждения в черте города, то здесь, как правило, кодекс об административных правонарушениях субъекта, штраф колеблется от трёх с половиной до четырех тысяч рублей. Если мы говорим о повреждениях на особо охраняемых природных территориях, то штраф в среднем до полутора тысяч рублей. В зависимости от тяжести правонарушения (привело ли это к усыханию дерева) штрафы колеблются от одной до четырех тысяч рублей для физического лица», — пояснил он.

«Нужно правильно выбрать место произрастания берёзы, потому что корневая система, всасывая воду, может забирать в себя и тяжёлые металлы. Поэтому выбирайте стволы подальше от автомобильных дорог, промышленных зон и свалок. Наиболее обильное сокотечение — в дневное время, в солнечный день, с 10:00 до 13:00. Помните: пользуясь благами природы, мы должны осознанно к этому относиться. Для большого дерева отбор сока щадящим образом никакого вреда не нанесёт», — объяснил Пальчиков.

«Нельзя делать много повреждений на одном стволе берёзы. Как правило, рекомендуется делать одно неглубокое отверстие глубиной до 5 см. После окончания сбора отверстие необходимо закрыть деревянной пробочкой и замазать садовым варом или другим специализированным защитным средством для обработки ран», — посоветовал он.