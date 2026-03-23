«Расстались»: Мужчина привязал кусок бетона к поводку собаки и сбросил её в болото
Во Франции суд начал рассматривать дело жителя коммуны Биаш-Сен-Вааст. Как пишет Daily Star, в декабре 2024 года мужчина привязал бетонный блок к поводку своей семилетней собаки по кличке Джаз и сбросил животное в болото.
Суд заслушал показания: обвиняемый оставался на месте около 20 минут и наблюдал, как питомец пытался выбраться, но в итоге утонул. Тело животного нашли только спустя месяц.
Мужчина признал вину. Он объяснил свой поступок тяжёлым разрывом отношений с женщиной. Тем не менее это не смягчило общественную реакцию — зоозащитники и жители страны выразили возмущение случившимся.
Представители зоозащитных организаций называют произошедшее одним из самых шокирующих случаев жестокого обращения с животными и настаивают на ужесточении ответственности. Суд ещё не объявил окончательное решение. Общественность внимательно следит за ходом дела.
Ранее жеребец напал на сотрудника белгородской конюшни и заразил его опасной инфекцией.
