«Приравнивается к порче»: Россиянам рассказали, как не получить штрафы за сбор березового сока

24 марта 2026, 18:18

Эколог Пальчиков: штрафы за сбор березового сока зависят от региона

Фото: iStock/vvvita

С приходом весны тысячи россиян устремляются в леса и парки в поисках главного природного напитка — березового сока. Однако, отправляясь за «витаминной водичкой», важно помнить: несмотря на статус свободного лесного ресурса, сбор сока может обернуться серьезным административным штрафом, особенно если не соблюдать региональные правила и технику сверления.





Председатель сертификационной комиссии программы «Деревья — памятники живой природы», кандидат сельскохозяйственных наук Сергей Пальчиков в беседе с «Радио 1» пояснил, что федеральное законодательство допускает свободный сбор, но с важными оговорками.





«Лесное законодательство нашей страны допускает свободный и бесплатный сбор гражданами пищевых лесных ресурсов, к которому как раз и относится берёзовый сок. Нельзя собирать сок на землях особо охраняемых природных территорий, охранных зонах (заповедники, заказники, национальные парки). Также запрещено это делать в пределах городских населённых пунктов, на зелёных зонах города, где повреждение деревьев приравнивается к порче зелёных насаждений», — сказал он.

«В Московской области принят закон, который называется "Об использовании лесов на территории Московской области". Особо стоит обратить на статью третью этого закона, которая определяет, что заготовка берёзового сока допускается на участках спелого леса на деревьях, диаметр которых составляет не менее 20 сантиметров на высоте 1,4 метров. То есть штраф будет полагаться за повреждение более тонких деревьев», — подчеркнул Пальчиков.

«Как правило, рекомендуется делать одно неглубокое отверстие глубиной до 5 см. После окончания сбора отверстие необходимо закрыть деревянной пробочкой и замазать садовым варом или другим специализированным защитным средством для обработки ран. В воздухе споры дереворазрушающих грибов всегда присутствуют, они на открытые раны могут свободно поселяться. Если иммунитет будет ослаблен, может идти активное развитие гнили, что чревато последствиями, связанными с безопасностью для нас с вами», — объяснил собеседник.