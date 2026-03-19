Годовалый ребёнок утонул в ведре с соком
В турецком Измире годовалый ребёнок утонул в ведре с национальным напитком. Об этом сообщает портал Haberler.
Инцидент произошёл в районе Торбалы. Мальчик находился на балконе без присмотра, пока его мать занималась уборкой в квартире. Ребёнок упал в ведро, наполненное соком шалгама (турецкий национальный напиток из репы — прим. ред.).
Медики доставили пострадавшего в больницу, но спасти малыша не удалось. Правоохранители уже опросили мать погибшего. Сотрудники полиции проводят проверку и выясняют детали случившегося.
Ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии в Мексике, где трёхлетняя девочка искупалась в бассейне отеля и лишилась кишечника.
