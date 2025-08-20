Россиянам рассказали, как без стресса возвращаться на работу из отпуска

20 августа 2025, 10:25

Коуч Красникова: выходить из отпуска нужно последовательно и спланировано

Фото: iStock/mediaphotos

Зачастую выход из отпуска превращается в стресс: огромное количество задач, которые нужно решить в срочном порядке, не могут позволить жить спокойно.





Эксперт по тайм-менеджменту Валентина Красникова в беседе с «Радио 1» заявила, что стресс после отпуска на работе – это нормальное явление, если не составлен четкий план.





«Важен и вход в отпуск, и выход из него. Возвращение на работу — это отдельная история, которую нужно планировать, закладывая место на акклиматизацию и рутинные процессы. Необходимо восстановить прежнюю структуру жизни и работы», — объяснила она.

«Основная проблема, что люди относятся к отпуску как к сказке. А нужно думать, что это часть рутины. Отдых должен отвечать четким запросам, восполнять ресурс, и тогда он даст те эмоции и впечатления, которые вы ожидаете, без разочарований», — сказала коуч.

«Может, вам надо забрать детей или сделать уборку, или решить вопросы с документами. Также здесь все зависит от вашего психотипа, но желательно постепенно входить в рабочий процесс, систематизироваться и налаживать график. Заниматься делами последовательно и ни в коем случае не пренебрегать сном», — завершила она.