Сексолог рассказала, откуда появляется грейсексуальность у зумеров
Частота сексуального влечения зависит от биологических особенностей и психологических аспектов. При этом на либидо зумеров, среди которых появляются грейсексуалы, сказываются современные реалии. Об этом рассказала сексолог Александра Миллер.
Грейсексуальность характеризуется отсутствием или слабым сексуальным влечением.
Некоторые представители поколения Z начали откровенно признаваться в соцсетях, что редко испытывают сексуальное влечение.
По словам Миллер, это происходит из-за активного развития соцсетей, которое привело к сокращению общения молодых людей с противоположным полом вживую, что затрудняет возникновение симпатии, приводящей к сексуальным отношениям.
«Молодежь применяет механизм сублимации, как бы перенаправляя сексуальную энергию в другое, более продуктивное, по их мнению, русло — работу, учебу, творчество или хобби», — пояснила Миллер в беседе с «Москвой 24».
По её словам, для развития нормального сексуального влечения необходимо чаще флиртовать и проявлять искренность по отношению к противоположному полу, а не пытаться быть кем-то другим.