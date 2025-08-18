Достижения.рф

Сексолог рассказала, откуда появляется грейсексуальность у зумеров

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Частота сексуального влечения зависит от биологических особенностей и психологических аспектов. При этом на либидо зумеров, среди которых появляются грейсексуалы, сказываются современные реалии. Об этом рассказала сексолог Александра Миллер.



Грейсексуальность характеризуется отсутствием или слабым сексуальным влечением.

Некоторые представители поколения Z начали откровенно признаваться в соцсетях, что редко испытывают сексуальное влечение.

По словам Миллер, это происходит из-за активного развития соцсетей, которое привело к сокращению общения молодых людей с противоположным полом вживую, что затрудняет возникновение симпатии, приводящей к сексуальным отношениям.

«Молодежь применяет механизм сублимации, как бы перенаправляя сексуальную энергию в другое, более продуктивное, по их мнению, русло — работу, учебу, творчество или хобби», — пояснила Миллер в беседе с «Москвой 24».

По её словам, для развития нормального сексуального влечения необходимо чаще флиртовать и проявлять искренность по отношению к противоположному полу, а не пытаться быть кем-то другим.
