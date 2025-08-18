Сексолог рассказала, откуда появляется грейсексуальность у зумеров

18 августа 2025, 22:23

Сексолог Миллер: нынешние реалии влияют на развитие грейсексуальности у зумеров

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Частота сексуального влечения зависит от биологических особенностей и психологических аспектов. При этом на либидо зумеров, среди которых появляются грейсексуалы, сказываются современные реалии. Об этом рассказала сексолог Александра Миллер.





Грейсексуальность характеризуется отсутствием или слабым сексуальным влечением.



Некоторые представители поколения Z начали откровенно признаваться в соцсетях, что редко испытывают сексуальное влечение.



По словам Миллер, это происходит из-за активного развития соцсетей, которое привело к сокращению общения молодых людей с противоположным полом вживую, что затрудняет возникновение симпатии, приводящей к сексуальным отношениям.





«Молодежь применяет механизм сублимации, как бы перенаправляя сексуальную энергию в другое, более продуктивное, по их мнению, русло — работу, учебу, творчество или хобби», — пояснила Миллер в беседе с «Москвой 24».