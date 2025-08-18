Психолог раскрыл, стоит ли взрослым детям жить с родителями
Психолог Лунюшин: взрослые дети должны жить отдельно от родителей
Молодые семьи должны жить отдельно от родителей. Так считает психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт и когнитивно-поведенческий специалист Сергей Лунюшин.
По словам эксперта, если неженатый мужчина живёт с мамой, то иногда она может воспринимать его в качестве «мужской роли» — она ухаживает за ним, как за мужем.
«В таких случаях отношения могут напоминать семейную пару без сексуальной составляющей: мама и сын живут вместе, выполняя определённые роли. Однако это часто приводит к конкуренции за лидерство в доме, разногласиям и ссорам. В таких ситуациях возникают сложности в установлении границ и равноправия», — пояснил Лунюшин в беседе с RuNews24.ru.
Если с мамой живёт незамужняя женщина, то со временем может появиться ревность к личной жизни со стороны родительницы, которая, вероятно, начнёт контролировать отношения дочери с мужчинами и даже препятствовать их развитию, предупредил психолог.
По его словам, в случаях, когда с родителями живут семейные пары, могут часто возникать конфликты между невесткой и свекровью из-за желания матери сохранить контроль над сыном и ревности. Если мужчина приходит в семью жены, он может столкнуться с сопротивлением со стороны родителей жены, которые считают себя главными в доме.
Лунюшин отметил, что родители могут критиковать молодую семью, что часто становится причиной разногласий.
Специалист подчеркнул, что супруги должны жить отдельно от родителей. Это позволит избежать множества конфликтов и сохранить психологическое равновесие всех участников семейной системы.