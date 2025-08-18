Психолог раскрыл, стоит ли взрослым детям жить с родителями

18 августа 2025, 12:59

Психолог Лунюшин: взрослые дети должны жить отдельно от родителей

Фото: iStock/JackF

Молодые семьи должны жить отдельно от родителей. Так считает психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт и когнитивно-поведенческий специалист Сергей Лунюшин.





По словам эксперта, если неженатый мужчина живёт с мамой, то иногда она может воспринимать его в качестве «мужской роли» — она ухаживает за ним, как за мужем.





«В таких случаях отношения могут напоминать семейную пару без сексуальной составляющей: мама и сын живут вместе, выполняя определённые роли. Однако это часто приводит к конкуренции за лидерство в доме, разногласиям и ссорам. В таких ситуациях возникают сложности в установлении границ и равноправия», — пояснил Лунюшин в беседе с RuNews24.ru.