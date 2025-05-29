Россиянам рассказали, как себя вести при встрече с ядовитой змеей

29 мая 2025, 15:40

Эксперт по выживанию Алешкин: при встрече со змеей нужно быть спокойным

Фото: iStock/MikeLane45

С приходом лета и засушливой погоды в лесах наблюдается повышенная активность змей. У них сейчас проходит сезон размножения, поэтому они часто появляются на виду и могут заползать в дома.





Эксперт по выживанию Дмитрий Алешкин в беседе с «Радио 1» рассказал, что нужно делать, если встретили змею.





«Те, кто идет в лес, должны надеть высокую обувь: ботинки, резиновые сапоги. В тапочках лучше не гулять. Необходимо смотреть по сторонам, змея сама нападать не будет, у нее может быть автоматическая реакция, если вы на нее наступите и нарушите ее территорию. Еще старайтесь брать трекинговую палку в лес, чтобы ставить и видеть, куда идете», — посоветовал он.

«У гадюки голова относительно ромбовидная, она выделяется на фоне тела. На чёрном фоне есть узор специфический. А уж будет монотонным, еще у него есть желтые точки на голове. Гадюка, если вы ее будете раздражать, начнет проявлять агрессию — поднимет голову и как бы прыгнет», — объяснил Алешкин.