Подмосковный врач Омарова описала алгоритм действий при укусе змеи

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В разных районах Подмосковья всё чаще стали замечать змей. Их пробуждение особенно опасно для любителей отдыха на природе во время майских праздников.
Выезжать на лесную прогулку лучше в высокой обуви. При встрече с рептилией не стоит к ней приближаться, сказала врач-терапевт Видновской клинической больницы Зумруд Омарова. Она также рассказала, что делать, если змея всё же укусила.
По словам врача, в ожидании скорой помощи нужно занять горизонтальное положение, промыть место укуса водой, обработать антисептиком, наложить повязку, больше пить жидкости и принять антигистаминные препараты
Как сказали в министерстве, в Подмосковье обитает четыре вида змей. Среди них два вида неядовитых – уж обыкновенный и медянка. Ещё два вида – ядовитые. Это гадюка обыкновенная и гадюка Никольского. Последняя в пять раз опаснее первой.
Отличить ужа от гадюки просто: на его голове заметны характерные желтые «очки». Голова у него круглая, а у гадюки — треугольная. Зрачки у безобидной рептилии – тоже круглые, у ядовитой – вертикальные, как у кошки.
В ведомстве напомнили, что уж и гадюка занесены в Красную книгу Московской области, поэтому уничтожать их запрещено.
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«Если вы в лесу одни, нельзя поддаваться панике и бежать к людям. Интенсивное движение лишь ускорит кровоток, а значит, и распространение яда по организму. Вызовите помощь по телефону. Если же мобильная связь принимается плохо, не спеша, размеренно двигайтесь к ближайшему населённому пункту», – объяснила Омарова, слова которой привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.Фото: пресс-служба Минздрава МО
По словам врача, в ожидании скорой помощи нужно занять горизонтальное положение, промыть место укуса водой, обработать антисептиком, наложить повязку, больше пить жидкости и принять антигистаминные препараты
Как сказали в министерстве, в Подмосковье обитает четыре вида змей. Среди них два вида неядовитых – уж обыкновенный и медянка. Ещё два вида – ядовитые. Это гадюка обыкновенная и гадюка Никольского. Последняя в пять раз опаснее первой.
Отличить ужа от гадюки просто: на его голове заметны характерные желтые «очки». Голова у него круглая, а у гадюки — треугольная. Зрачки у безобидной рептилии – тоже круглые, у ядовитой – вертикальные, как у кошки.
В ведомстве напомнили, что уж и гадюка занесены в Красную книгу Московской области, поэтому уничтожать их запрещено.
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Лора Луганская