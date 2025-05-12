Подмосковный врач Бондаренко посоветовала, как облегчить аллергию на пыльцу

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В средней полосе России в разгаре цветение берёзы - концентрация пыльцы достигла предельного уровня. Аллергия у многих протекает особенно тяжело. О том, как с ней бороться, рассказала врач-аллерголог НИКИ детства Алёна Бондаренко.
«Аллергия появляется в случае предрасположенности человека к нарушению функции иммунного ответа. Иммунная система реагирует на нормальные явления окружающей среды слишком сильно. Некоторые вещества типа пыльцы могут выступать в роли аллергенов и вызывать воспаление», – пояснила Бондаренко, слова которой приводит пресс-служба Подмосковного Минздрава.Аллергия на пыльцу берёзы – распространённый вариант поллиноза, который имеет свою специфику. У пациентов часто отекают веки, также наряду с насморком, выраженной заложенностью носа, появляется кожный зуд и слезотечение. При этом поллиноз не проходит через неделю-две – симптомы могут длиться месяцами, пока в воздухе есть пыльца.
«Справиться с аллергией хорошо помогают антигистаминные препараты. Кроме того, на время обострения лучше исключить из рациона мёд, прополис, яблоки, груши, сливы, абрикосы, вишню, клубнику, орехи и все препараты растительного происхождения. Эти продукты могут усугубить течение аллергической реакции», – отметила Бондаренко.Помимо этого, следует ограничить контакт с другими аллергенами – например, животными, отказаться от курения и алкоголя.
Чтобы снизить аллергическую реакцию в период пыления березы, нужно чаще проводить влажную уборку в помещении, проветривать его после дождя или вечером, но только если нет ветра, чтобы пыльца не попадала в помещение. На окна можно ставить противопыльцевые сетки.
При выходе на улицу страдающим от аллергии советуют использовать солнцезащитные очки и собирать волосы, пользоваться респираторами и назальными фильтрами. После возращения с улицы лучше сменить одежду и принять душ.
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Лора Луганская