SHOT: ядовитые змеи массово атакуют российских туристов на Бали

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Российские туристы подверглись массовому нападению ядовитых змей на индонезийском острове Бали. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Одной из жертв нападения змей оказалась постоялица пятизвездочного отеля Karma Kandara. По словам женщины, в гостинице ей не помогли, укол пришлось делать за 4 тысячи рублей в местной больнице. В самолете за ней присматривали случайно оказавшиеся на борту врачи. В тот момент место укуса увеличивалось в размерах и наливалось синевой. После посадки москвичку незамедлительно госпитализировали в токсикологическое отделение Института Склифосовского, где она пролежала всю ночь под капельницами.
В публикации отмечается, что медицинскую помощь пострадавшим оказывают платно, несмотря на туристическую страховку — услугу оттягивают до согласования со страховой компанией.
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Лидия Пономарева