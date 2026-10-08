Россиянам рассказали, как скорректировать фигуру одеждой и аксессуарами

08 октября 2026, 14:29

Стилист Пелар: фигуру можно скорректировать одеждой и аксессуарами

Фото: iStock/Dima Berlin

Любое изменение начинается с честного взгляда в зеркало — но не того, что ищет недостатки, а того, что умеет видеть возможности. Пропорции, линии, объёмы — всё это не приговор, а материал, с которым можно работать. И первый вопрос здесь не «что исправить», а «кто и зачем решил, что это нужно исправлять».





Стилист Юлия Пелар в беседе с «Радио 1» заявила, что одежда может визуально изменить пропорции — с помощью вертикалей, правильных длин, посадки, цвета и масштаба аксессуаров. Но это должно быть не наказанием за лишние килограммы, а просто рабочим инструментом.





«Один из самых универсальных вариантов — одежда, которая не обтягивает тело, но и не висит бесформенным мешком. Между телом и тканью должны оставаться воздух и пространство. Подойдут жакеты с оформленной линией плеча, рубашки, структурированные брюки. Будет в пору достаточно плотный трикотаж», — сказала она.

«Стиль — это не только работа с фигурой. Это ещё и характер, образ жизни, привычки человека. А хороший гардероб — тот, который работает на ту фигуру и ту жизнь, которая у вас есть сегодня», — резюмировала Пелар.