«Бесполезная глупость»: Стилист Александр Рогов назвал главный тренд вне времени

05 октября 2026, 13:23

Стилист Александр Рогов назвал тренды бесполезной глупостью

Александр Рогов (Фото: Instagram* @alexandrrogov)

Известный стилист и телеведущий Александр Рогов рассказал, почему не стоит следить за модными тенденциями.





В беседе с «Леди Mail» Александр назвал тренды бесполезной глупостью. По его мнению, если человеку интересна мода, он и сам разбирается в том, что актуально в этом сезоне.

«А самый главный тренд вне времени — это просто быть собой. Будьте собой. Делайте то, что вам нравится. Живите так, как вам нравится, не мешайте другим. И просто помните, что важность одежды недооценена», — отметил он.

«Поэтому уделите внимание тому, как вы выглядите, и не следуйте трендам и каким-то стилистическим советам. Прислушайтесь к зову сердца и одевайтесь так, как нравится вам», — подчеркнул телеведущий.