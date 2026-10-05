«Бесполезная глупость»: Стилист Александр Рогов назвал главный тренд вне времени
Стилист Александр Рогов назвал тренды бесполезной глупостью
Известный стилист и телеведущий Александр Рогов рассказал, почему не стоит следить за модными тенденциями.
В беседе с «Леди Mail» Александр назвал тренды бесполезной глупостью. По его мнению, если человеку интересна мода, он и сам разбирается в том, что актуально в этом сезоне.
«А самый главный тренд вне времени — это просто быть собой. Будьте собой. Делайте то, что вам нравится. Живите так, как вам нравится, не мешайте другим. И просто помните, что важность одежды недооценена», — отметил он.По словам Рогова, внешний вид и правильно подобранный индивидуальный стиль помогают быстрее добиться карьерных высот, построить личную жизнь и обзавестись важными знакомствами.
«Поэтому уделите внимание тому, как вы выглядите, и не следуйте трендам и каким-то стилистическим советам. Прислушайтесь к зову сердца и одевайтесь так, как нравится вам», — подчеркнул телеведущий.Если же человек совсем не справляется, стилист рекомендовал обратиться к специалисту.