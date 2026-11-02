Россиянам рассказали, как собака визуально показывает свою боль

02 ноября 2026, 15:45

Эксперт по булли Умеренкова: собака может показывать боль, щелкая языком

Фото: iStock/igorr1

Собаки не жалуются — так устроена их природа. Стайные животные инстинктивно прячут слабость, чтобы не потерять место в иерархии. А некоторые породы, выведенные для боёв, почти не чувствуют боли. Как распознать, что питомцу плохо, если он молчит?





Эксперт по выращиванию и социализации американских булли, основательница частного питомника Олеся Умеренкова в беседе с «Радио 1» заявила, что собака — живой организм, и даже при правильном содержании с возрастом у неё появляются отклонения в здоровье.





«Как мы периодически делаем себе чекапы, так и животных лучше с какой-то периодичностью водить на обзорное УЗИ внутренних органов. У кобелей с возрастом проверяют простату. Собака не всегда сможет сказать нам внешними симптомами, что у неё что-то болит. Поэтому первое и основное — делаем чекапы», — сказала она.

«Скорее всего, у неё где-то что-то болит, а щёлкает она потому, что физически не может дотянуться до места, где чешется или есть дискомфорт. Собаки обычно спят расслабившись, раскинувшись, некоторые — на спине. Если вдруг собака начинает спать животом вниз, поджимает задние ноги, сворачивается калачиком, а раньше это не было её привычкой — скорее всего, у неё сложности с ЖКТ», — отметила Умеренкова.

«Нужно знать своего питомца в естественном состоянии. Лучшая диагностика делается глазами владельца. Врач смотрит по общим симптомам, но вы, живя с собакой ежедневно, можете эти проблемы увидеть лучше. На прием лучше приходить с видеоподтверждением, то есть снимать маленькие сюжеты, когда собака меняет поведение», — посоветовала собеседница.