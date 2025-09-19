Россиянам рассказали, как согреть квартиру, пока не включили отопление

19 сентября 2025, 13:27

Дизайнер Бобровская: согреть квартиру без отопления можно теплым полом и коврами

Фото: iStock/Maryviolet

Отопительный сезон в Подмосковье, как и в Москве, начинается не по фиксированной дате, а по погодным условиям. По законодательству, отопление включают после того, как среднесуточная температура опускается ниже 8 градусов и держится в течение пяти дней. Как можно согреть квартиру, пока не включат отопление?





Дизайнер интерьеров Мария Боровская в беседе с «Радио 1» заявила, что, прежде всего, в квартире тепло сохраняют пол и стены.



«Безусловно, теплый пол ест много электричества. Но, например, раньше мы включали газовую плиту для тепла, но это очень опасно — устаревший вариант. Шерстяные ковры на стены вешали тоже для дополнительного тепла. Сейчас можно поставить обогреватели», — сказала эксперт.

«Это очень экономно, но законодательством запрещено, потому что небезопасно. Не стоит рисковать, лучше переплатить за электричество», — сказала Боровская.

«Если это тонкий керамогранит или ламинат, то мощность у них не очень высокая. А если тот же мрамор, то он прогревает сильнее. И еще важный момент — под натуральное дерево не используют ни в коем случае теплый пол, потому что он может рассохнуться и испортиться», — объяснила собеседница.