Дети погибли при пожаре в липецкой квартире

18 сентября 2025, 21:35

В Липецке при пожаре в квартире погибли два ребёнка, ещё один пострадал

Фото: iStock/photovs

В Липецке вспыхнул пожар в многоэтажном доме, унёсший жизни двух детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.