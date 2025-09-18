Достижения.рф

Дети погибли при пожаре в липецкой квартире

В Липецке при пожаре в квартире погибли два ребёнка, ещё один пострадал
Фото: iStock/photovs

В Липецке вспыхнул пожар в многоэтажном доме, унёсший жизни двух детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.



Отмечается, что возгорание началось в квартире площадью около 20 кв. м на четвёртом этаже. По прибытии на место происшествия пожарные обнаружили бездыханные тела двух детей – мальчика и девочки в возрасте двух и трёх лет. Также госпитализировали ещё одну девочку, которую после оказания медицинской помощи отправили на амбулаторное лечение.

Пожар удалось ликвидировать силами 12 сотрудников МЧС и пяти единиц техники.

По сведениям ведомства, семья детей приехала в Липецк в гости. Выжившая девочка является старшей из трёх ребят.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам. Расследование ведёт Следственный комитет под контролем и.о. руководителя управления Вадима Муратова.

Причина пожара устанавливается специалистами органов дознания. Прокуратура взяла на контроль ход расследования и соблюдение прав жителей дома.

Анастасия Чинкова

