Дети погибли при пожаре в липецкой квартире
В Липецке вспыхнул пожар в многоэтажном доме, унёсший жизни двух детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
Отмечается, что возгорание началось в квартире площадью около 20 кв. м на четвёртом этаже. По прибытии на место происшествия пожарные обнаружили бездыханные тела двух детей – мальчика и девочки в возрасте двух и трёх лет. Также госпитализировали ещё одну девочку, которую после оказания медицинской помощи отправили на амбулаторное лечение.
Пожар удалось ликвидировать силами 12 сотрудников МЧС и пяти единиц техники.
По сведениям ведомства, семья детей приехала в Липецк в гости. Выжившая девочка является старшей из трёх ребят.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам. Расследование ведёт Следственный комитет под контролем и.о. руководителя управления Вадима Муратова.
Причина пожара устанавливается специалистами органов дознания. Прокуратура взяла на контроль ход расследования и соблюдение прав жителей дома.
