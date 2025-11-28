Россиянам рассказали, как сократить расходы при покупках продуктов

28 ноября 2025, 13:39

Финансовый консультант Матвеева: перед походом в магазин важно составлять список

Фото: iStock/VLG

В магазин стоит идти со списком необходимых продуктов и сытым. Эти правила помогут сократить размер ежемесячных расходов, рассказала финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева.





По её словам, в магазине более доступные и качественные аналоги товаров стоят на верхних и нижних полках.





«Красивая упаковка или заманчивые предложения — классические триггеры для спонтанных покупок, которые бьют и по кошельку, и часто по балансу рациона. Золотое правило — составлять список покупок и ходить в магазин сытым. Это не только дисциплинирует, но и помогает продумать сбалансированный рацион на несколько дней вперед», — отметила Матвеева в разговоре с «Известиями».

«При сохранении номинальной цены сокращение объема упаковки позволяет продавцам не так сильно отпугивать покупателей. Хотя, справедливости ради, поддерживает этот тренд и снижение среднего размера домохозяйств в России, что делает менее эффективным приобретение товаров в больших объемах», — сказал Копейкин «Газете.Ru».