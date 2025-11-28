Россиянам рассказали, как сократить расходы при покупках продуктов
Финансовый консультант Матвеева: перед походом в магазин важно составлять список
В магазин стоит идти со списком необходимых продуктов и сытым. Эти правила помогут сократить размер ежемесячных расходов, рассказала финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева.
По её словам, в магазине более доступные и качественные аналоги товаров стоят на верхних и нижних полках.
«Красивая упаковка или заманчивые предложения — классические триггеры для спонтанных покупок, которые бьют и по кошельку, и часто по балансу рациона. Золотое правило — составлять список покупок и ходить в магазин сытым. Это не только дисциплинирует, но и помогает продумать сбалансированный рацион на несколько дней вперед», — отметила Матвеева в разговоре с «Известиями».
Эксперт посоветовала выбирать весовые овощи и фрукты. В этом случае покупатель сможет проконтролировать качество продукта и возьмёт столько, сколько ему нужно. Кроме того, можно пользоваться программами лояльности и кешбэк-сервисами, которые предоставляют крупные торговые сети.
Тем временем главный экономист Института экономики роста П.А. Столыпина Борис Копейкин считает, что российские производители будут сокращать размеры упаковок продуктов в следующем году.
«При сохранении номинальной цены сокращение объема упаковки позволяет продавцам не так сильно отпугивать покупателей. Хотя, справедливости ради, поддерживает этот тренд и снижение среднего размера домохозяйств в России, что делает менее эффективным приобретение товаров в больших объемах», — сказал Копейкин «Газете.Ru».
Отмечается, что средний вес упаковки в России в текущем году сократился на 3%.