Россиянам рассказали, как за 5 минут проверить мёд и не купить подделку

26 мая 2026, 18:43

Эксперт Роскачества Завьялова: на хорошем мёде есть красный пятиугольник

Покупая на ярмарке «липовый» мёд за тысячу рублей, вы рискуете унести домой банку с дешевым сиропом или перегретой сладкой массой без единого полезного свойства. Роскачество провело масштабный мониторинг рынка и выяснило, что главная проблема сейчас — не столько откровенная фальсификация, сколько подмена сортов.





Эксперт Роскачества Наталья Завьялова в беседе с «Радио 1» рассказала, как выбрать поистине хороший мёд.





Ищите красный пятиугольник: если на банке есть российский Знак качества (красная буква «К»), значит, продукт прошёл тотальную проверку, включая аудит производства. Качество таких товаров перепроверяется каждый год тайными закупками;

Узнавайте участников «Хартии добросовестных производителей мёда»: это добровольное объединение, члены которого обязуются соблюдать ГОСТы и техрегламенты;

Покупайте в магазине: у вас будет чек и возможность вернуть товар. На ярмарках вы рискуете остаться ни с чем;

Загляните в рейтинг: Роскачество регулярно публикует рейтинги на своём портале. Прежде чем купить банку с красивой этикеткой, загляните туда и отдайте приоритет тем сортам, у которых хорошие оценки.

«Хорошо, если 1–3 сорта на прилавке, у меда прозрачная консистенция. Плохо, если 15 сортов с "одной пасеки", у меда неестественный яркий цвет, расслоение. И совет: не нагревайте мёд выше 60°C (не кладите в кипяток), иначе он станет просто сладостью», — добавила Завьялова.