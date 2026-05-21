Подмосковные аграрии проверили качество семян через ФГИС
Сельхозпроизводители Московской области активно ведут полевые работы и выполняют необходимые процедуры контроля качества — в том числе передают во ФГИС «Семеноводство» информацию о сортовых и посевных качествах семян, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.
Специалисты Шаховского районного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Московской области обработали через систему 63 заявки от хозяйств из нескольких районов региона. Среди заявителей — сельхозпредприятия Волоколамского района (ООО «Шульгино», ООО «Рассвет Авангард», ООО «Агрохолдинг Авангард», ООО «ТиЭйч РУС Милк Фуд»), Наро-Фоминского района (ООО «Совхоз „Головково“», ООО «Рота-Агро Благовещение»), Одинцовского района (племхоз «Наро Осановский»), Можайского района (АО «Колхоз Уваровский»), а также представитель Шаховского района — КФХ Федоров О.В.
По этим заявкам специалисты отобрали пробы от партий семян и затем тщательно проверили их на соответствие посевным качествам. Результаты исследований подтвердили: все партии семян полностью отвечают требованиям Приказа Минсельхоза России и ГОСТа.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отмечают: контроль качества семян яровых культур — одно из ключевых условий для получения стабильного и высокого урожая. Полученные результаты дают уверенность в том, что жители Подмосковья могут рассчитывать на свежие и безопасные продукты нового сезона.
