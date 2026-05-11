Роскачество предупредило об опасности летних напитков со льдом

Популярные летние напитки со льдом могут представлять угрозу для здоровья, если при их приготовлении нарушались санитарные нормы. Об этом заявила директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.



По ее словам, которые приводит ТАСС, опасность возникает, когда лед замораживают из некипяченой водопроводной воды, используют грязные формы или пренебрегают гигиеной рук. В такой ситуации в напиток могут попасть возбудители кишечных инфекций. Риск также повышается при плохой и редкой санитарной обработке ледогенераторов.

Эксперт отметила, что низкая температура только замедляет размножение большинства бактерий, но не избавляется от них полностью. Дополнительную угрозу представляет перекрестное загрязнение. К примеру, в домашних морозилках лед нередко хранят близко к сырому мясу, рыбе или курице, из-за чего сок от размороженных продуктов может попасть на кубики.

Безопасный лед, уточняет Спеценко, нужно делать только из бутилированной или предварительно кипяченой воды, а хранить его следует в герметичном контейнере подальше от сырых продуктов.

Эксперт также посоветовала осматривать лед в кафе и ресторанах. Мутные кубики с белыми вкраплениями, посторонним запахом или неоднородной структурой могут свидетельствовать о нарушении санитарных норм. Прозрачный лед без примесей обычно делают из фильтрованной воды в регулярно очищаемом ледогенераторе.

Лидия Пономарева

