Россиянам рассказали, как защититься от новой мошеннической схемы
Киберэксперт Мизинов: работник маркетплейса никогда не попросит код карты
Банк России предупреждает о новой волне мошеннических звонков. Теперь злоумышленники активно представляются сотрудниками популярных маркетплейсов или курьерами.
Эксперт по кибербезопасности Банка России Павел Мизинов в беседе с «Радио 1» объяснил, что главный признак мошенничества — разговор о коде из SMS.
«Как только разговор заходит о том, что нужно что-то подтвердить через смс, нужно сосредоточиться, потому что, вероятно, на той стороне сидит мошенник. Или же сразу можно положить трубку, прервать разговор, чтобы сохранить свое спокойствие и средства», — сказал он.
По словам эксперта, настоящий курьер или сотрудник маркетплейса может уточнить номер заказа, адрес, этаж или номер домофона. Но он никогда не запросит код подтверждения из SMS.
Если вы поняли, что стали жертвой обмана, действовать нужно немедленно:
1. Позвоните в банк по номеру, указанному на обратной стороне карты или на официальном сайте, чтобы заблокировать карту.
2. Заблокируйте все счета через онлайн-банк.
3. Смените пароли и ПИН-коды ко всем финансовым приложениям и порталу Госуслуг.
4. Обратитесь в полицию с заявлением о мошенничестве.