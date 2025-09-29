Россиянам рассказали, как защититься от новой мошеннической схемы

29 сентября 2025, 12:01

Киберэксперт Мизинов: работник маркетплейса никогда не попросит код карты

Фото: iStock/nevodka

Банк России предупреждает о новой волне мошеннических звонков. Теперь злоумышленники активно представляются сотрудниками популярных маркетплейсов или курьерами.





Эксперт по кибербезопасности Банка России Павел Мизинов в беседе с «Радио 1» объяснил, что главный признак мошенничества — разговор о коде из SMS.





«Как только разговор заходит о том, что нужно что-то подтвердить через смс, нужно сосредоточиться, потому что, вероятно, на той стороне сидит мошенник. Или же сразу можно положить трубку, прервать разговор, чтобы сохранить свое спокойствие и средства», — сказал он.