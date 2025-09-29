Российские мошенники разработали новую схему, чтобы обмануть людей
Российские мошенники разработали новую схему, чтобы обмануть людей и получить доступ к их учетным записям iCloud, пишет РИА Новости.
Они подстраивают «официальное» собеседование и просят жертв войти в свою учетную запись Apple.
Эксперт Андрей Бийчук из компании «Защитник» рассказал, что аферисты начинают разговор, представляясь работодателями. В процессе общения мошенники просят войти в корпоративный iCloud, чтобы протестировать приложение или получить доступ к инструментам компании. Для этого они присылают логин и пароль, настойчиво требуя выйти из личной учетной записи.
Как только жертва выполняет эти действия, аферисты блокируют доступ к аккаунту и меняют пароль. Затем преступники угрожают и просят перевести деньги.
