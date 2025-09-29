Мошенники смогли украсть 300 млн рублей, используя образы популярных блогеров
Мошенники, эксплуатируя образы популярных блогеров и известных брендов, а также продвигая фишинговые и скам-ресурсы, за год похитили у пользователей не менее 300 млн рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на компанию F6, специализирующуюся на разработке технологий для борьбы с киберпреступностью.
Как отмечают эксперты, основным инструментом преступников стали фишинговые ссылки, ведущие на поддельные сайты, визуально копирующие официальные ресурсы. Жертвам зачастую предлагают «выиграть приз», после чего требуют ввести данные банковской карты для получения выигрыша.
Аналитики F6 выявили десять активных мошеннических схем, ориентированных на российских пользователей. По их сведениям, киберпреступники продолжают активно адаптировать свои методы, используя доверие аудитории к медийным личностям и крупным брендам.
