Мошенники смогли украсть 300 млн рублей, используя образы популярных блогеров

29 сентября 2025, 11:00

Фото: iStock/artoleshko

Мошенники, эксплуатируя образы популярных блогеров и известных брендов, а также продвигая фишинговые и скам-ресурсы, за год похитили у пользователей не менее 300 млн рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на компанию F6, специализирующуюся на разработке технологий для борьбы с киберпреступностью.