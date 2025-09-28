В МВД раскрыли новый способ мошенничества

28 сентября 2025, 04:55

ТАСС: Мошенники стали внедрять вредоносные программы под видом приложений банков

Фото: iStock/ArisSu

Кибермошенники разработали новую схему хищения денежных средств с использованием поддельных банковских приложений. Аферисты используют их, чтобы перехватывать данные карт при бесконтактной оплате. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ.





Согласно информации ведомства, злоумышленники под предлогом необходимости переустановки банковского приложения убеждают жертв скачать вредоносные программы. Одной из таких является NFC Gate.



Это приложение активирует NFC-датчик, который позволяет мошенникам считывать реквизиты банковских карт, когда смартфон прикасается к специальному терминалу.



