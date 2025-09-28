В МВД раскрыли новый способ мошенничества
ТАСС: Мошенники стали внедрять вредоносные программы под видом приложений банков
Кибермошенники разработали новую схему хищения денежных средств с использованием поддельных банковских приложений. Аферисты используют их, чтобы перехватывать данные карт при бесконтактной оплате. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ.
Согласно информации ведомства, злоумышленники под предлогом необходимости переустановки банковского приложения убеждают жертв скачать вредоносные программы. Одной из таких является NFC Gate.
Это приложение активирует NFC-датчик, который позволяет мошенникам считывать реквизиты банковских карт, когда смартфон прикасается к специальному терминалу.
Министр науки Фальков заявил о потенциале ИИ в медицине
Напоминаем, что вредоносные приложения чаще всего находятся на подозрительных сайтах. Скачивать их не стоит.
Ранее «Радио 1» передавало, что бывшая домработница певицы Аллы Пугачевой Людмила Дороднова лишилась квартиры в московском районе Марьино из-за мошенников.
Потерпевшая даже не сразу поняла, что аферисты присвоили ее однокомнатную квартиру. Дороднова узнала о неприятной ситуации, когда пыталась оплатить ЖКУ.