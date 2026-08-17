Россиянам рассказали, какие анализы сдавать при возникновении отеков

17 августа 2026, 11:22

Диетолог Павлюк: при возникновении отеков нужно сдать анализы мочи и крови

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Борьба с отеками часто сводится к ограничению соли и приему мочегонных, однако эксперты предупреждают: такой подход может не только не помочь, но и навредить. Не исключено, что причина кроется как в банальном обезвоживании или нехватке белка, так и в опасных заболеваниях.





Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» посоветовала при возникновении отеков обращаться к врачу-терапевту, который назначит необходимые анализы.





«Можно посмотреть общий анализ белка, альбумин, трансферрин — это покажет, нет ли дефицита белка. Как правило, у людей с отечностью из-за избытка соли всегда повышено давление — артериальная гипертония. Также можно сдать общий анализ мочи», — объяснила она.

«Еще есть отёчность аллергическая. Например, на молочные продукты. В любом случае нужно идти к врачу на осмотр, потому что отеки могут еще сопровождаться болью. Стоит рассказать доктору о всех своих проблемах», — посоветовала Павлюк.