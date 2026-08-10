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Диетолог назвала самую полезную для почек специю

Диетолог Прато: Аллицин в чесноке обладает антиоксидантными свойствами
Фото: iStock/lvenks

Американский диетолог Сара Прато назвала самую полезную для почек и доступную специю. Об этом она рассказала в интервью Eating Well.



Эксперт сообщила, что в чесноке есть вещество аллицин, имеющее антиоксидантные и противовоспалительные свойства. Исследования показали, что аллицин помогает бороться с воспалением и окислительным стрессом, которые могут способствовать развитию хронических заболеваний почек.

Нефролог Раида Гивала подтвердила, что чеснок полезен для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Гивала добавила, что это связано с аллицином, который стимулирует выработку оксида азота, расширяющего сосуды и снижающего артериальное давление.

Екатерина Коршунова

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