Россиянам рассказали, какие головные уборы станут главным акцентом осеннего образа
Стилист Карстен: осенью 2025 модно носить шляпу и берет
Осень — идеальное время для экспериментов с головными уборами. И здесь главное — тепло, комфорт, красота и соответствие трендам.
Стилист Никита Карстен в беседе с «Радио 1» заявил, что в моду уверенно возвращаются кепки и кожаные береты, которые дизайнеры предлагают в самых разных вариациях. Однако королевой осеннего образа по-прежнему остается шляпа.
«Головные уборы — это популярная тема. Отмечу, что когда девушка идет в шляпе и в пальто, то все смотрят только на нее», — сказал он.
По словам Карстена, пуховые платки, которые были на пике популярности в прошлом году, постепенно теряют популярность и становятся «не свежим трендом».
«Лучше сделать выбор в пользу более структурных и выразительных моделей, которые зададут тон всему образу. Ключевой критерий выбора — не только мода, но и то, как головной убор сочетается с индивидуальным стилем и типажом», — отметил стилист.