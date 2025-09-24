Россиянам рассказали, какие головные уборы станут главным акцентом осеннего образа

24 сентября 2025, 11:37

Стилист Карстен: осенью 2025 модно носить шляпу и берет

Фото: istockphoto/AnnaZhuk

Осень — идеальное время для экспериментов с головными уборами. И здесь главное — тепло, комфорт, красота и соответствие трендам.





Стилист Никита Карстен в беседе с «Радио 1» заявил, что в моду уверенно возвращаются кепки и кожаные береты, которые дизайнеры предлагают в самых разных вариациях. Однако королевой осеннего образа по-прежнему остается шляпа.





«Головные уборы — это популярная тема. Отмечу, что когда девушка идет в шляпе и в пальто, то все смотрят только на нее», — сказал он.

«Лучше сделать выбор в пользу более структурных и выразительных моделей, которые зададут тон всему образу. Ключевой критерий выбора — не только мода, но и то, как головной убор сочетается с индивидуальным стилем и типажом», — отметил стилист.